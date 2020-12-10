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Нацрада перевірить телеканал "НАШ" через ефір з представником "ЛНР"

Автор: Дмитро Левицький

Національна рада з питань телерадіомовлення проведе позапланову перевірку телеканалу "НАШ". Телеканал на початку грудня вивів в ефір представника так званої "ЛНР" Родіона Мірошника.

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Про це повідомляє прес-служба Нацради.

В ефірі телеканалу Мірошник робив заяви, які, на думку Нацради, містять ознаки розпалювання ворожнечі, сприяння тероризму і є прямою ретрансляцією російської пропаганди про "громадянську війну на Донбасі".

Пізніше телеканал провів повторну трансляцію цього ефіру без змін чи редакційної модерації. У цих діях Нацрада вбачає порушення телеканалом низки положень українського законодавства.

"Усі обставини будуть з’ясовані під час позапланової перевірки, яка буде проведена в період із 24.12.2020 по 15.01.2021", - додали в Нацраді.

Нагадаємо, у жовтні Нацрада оголошувала перевірку телеканалів NewsOne, "112 Україна" та ZIK. Вони транслювали зустріч нардепа Віктора Медведчука з президентом Росії Володимиром Путіним.

Крім того, у травні СБУ перевіряла телеканал "1+1". Перевірка була ініційована після показу в ефірі телеканалу карти України без Криму.

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