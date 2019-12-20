Нацсовет проверит один из каналов за показ пресс-конференции Путина

Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

За трансляцию пресс-конференции Путина проверят телеканал "НАШ"

Национальный совет по вопросам теле- и радиовещания из-за трансляции пресс-конференции президента России Владимира Путина проведет проверку на телеканале "НАШ". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацсовета.

Сообщается, что в эфире телеканала 19 декабря была зафиксирована трансляция пресс-конференции Путина, картинка сопровождалась плашкой прямого эфира. Одновременно канал показывал акцию протеста в Киеве на Крещатике.

Нацсовет пришел к выводу, что транслировались высказывания, основной темой которых является информация негативного характера в контексте вопросов, связанных с национальной безопасностью Украины и ее территориальной целостности.

"Эти факты имеют признаки нарушения законодательства Украины в сфере телевидения и радиовещания и информации. Поэтому в целях проверки соблюдения телерадиокомпанией… назначена внеплановая выездная проверка", - говорится в сообщении.

Напомним, на вчерашней пресс-конференции Путин заявил, что боевики на Донбассе получают военную технику от симпатизирующих им стран.