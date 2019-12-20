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Нацрада перевірить один з каналів через показ прес-конференції Путіна

Новини » Політика     20.12.2019 - 15:03
Нацрада перевірить один з каналів через показ прес-конференції Путіна
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Через трансляцію прес-конференції Путіна перевірять телеканал "НАШ"

Національна рада з питань теле- і радіомовлення через трансляцію пресс-конференції президента Росії Володимира Путіна проведе перевірку на телеканалі "НАШ". Про це йдеться в повідомленні прес-служби Нацради.

Повідомляється, що в ефірі телеканалу 19 грудня була зафіксована трансляція прес-конференції Путіна, картинка супроводжувалася плашкою прямого ефіру. Одночасно канал показував акцію протесту в Києві на Хрещатику.

Нацрада прийшла до висновку, що транслювалися висловлювання, основною темою яких є інформація негативного характеру в контексті питань, пов'язаних з національною безпекою України та її територіальної цілісності.

"Ці факти мають ознаки порушення законодавства України в сфері телебачення і радіомовлення та інформації. Тому в цілях перевірки дотримання телерадіокомпанією... призначена позапланова виїзна перевірка", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на вчорашній прес-конференції Путін заявив, що бойовики на Донбасі отримують військову техніку від країн, що їм симпатизують.

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