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Путин: на Донбассе нет иностранных войск, а танки от симпатизирующих боевикам стран

Новости » Политика     19.12.2019 - 12:58
Путин: на Донбассе нет иностранных войск, а танки от симпатизирующих боевикам стран
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Путин заявил, что решить ситуацию на Донбассе силой нельзя

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в рядах боевиков на Донбассе нет иностранных войск, а танки они получают от симпатизирующих им стран. Об этом Путин заявил в ходе пресс-конференции.

Так, Путин, говоря о предусмотренном минскими соглашениями выводе иностранных войск с Донбасса, заявил, что их там нет.

"Что касается вывода иностранных войск, там нет иностранных войск, там есть местные силы самоообороны, они состоят из местных жителей. Из местных", - заявил он.

Президент РФ также заявил, что тяжелую артилерию на оккупированный Донбасс предоставляют государства, которые симпатизируют боевикам.

"Мне все время задают вопрос: откуда у них танки, тяжелая артилерия. Во многих горячих точках мира происходят боевые действия с применением танков артилерии. Откуда они берут? Видимо, от тех структур государств, которые им симпатизируют, но это их техника, а не иностранная. Хочу обратить на это внимание. Что касается наемников. Я в Париже сказал, там есть и французы, и немцы, которые воюют на одной стороне и на другой, но они не составляют основу этих вооруженных формирований", - заявил он.

Путин также добавил, что решить ситуацию на Донбассе силой нельзя.

"Если стать на позицию договоренности, тогда проблема будет решена, если и дальше будут попытки силовым способом задушить, я думаю, что вряд ли это можно будет сделать. Донбасс порожняк не гонит...Там гордые люди живут. Вряд ли удастся решить эту проблему с помощью каких бы то ни было силовых решний", - заявил он.

Напомним, сегодня в РФ проходит пресс-конференция Путина, в ходе которой президент РФ сделал несколько заявлений по Украине. В частности, он назвал условия для проведения нормандского саммита в апреле 2020, а также заявил о сохранении транзита газа через Украину.

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