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Нацсовет проверит NewsOne из-за признаков разжигания вражды

Киев, Четверг 14 января 2021 16:55
Нацсовет проверит NewsOne из-за признаков разжигания вражды
Фото: NewsOne (facebook.com newsone.ua.)
Автор: Дмитрий Левицкий

Национальный совет по вопросам телерадиовещания объявил внеплановую проверку телеканала "NewsOne" из-за признаков разжигания вражды. Проверка будет проходить в период с 8 по 19 февраля.

Об этом говорится на сайте Нацсовета.

Проверку назначили из-за трансляции передачи "Эпицентр украинской политики" с участием гостя - ведущего Вячеслава Пиховшека. В эфире телеканала Пиховшек высказывался о "необходимости защиты русскоязычного населения Украины".

"Высказывания Пиховшека имеют признаки непосредственных и опосредованных призывов к ненависти и нетерпимости, разжигания межнациональной вражды", - пояснили в Нацсовете.

В то же время ни ведущая передачи, ни другие творческие или редакционные работники телеканала не отреагировали на высказывания гостя и не пресекли правонарушение.

"Не было высказано своей оценки или альтернативной позиции по затронутому вопросу, представителями телеканала не было высказано беспокойство или извинений от официальных представителей СМИ, что может делать влияние языка вражды на аудиторию значительным", - добавили в регуляторе.

Напомним, в декабре Нацсовет высказал предупреждение телеканалу "НАШ" из-за трансляции пресс-конференции российского президента Владимира Путина.

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