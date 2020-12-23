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Нацсовет предупредил телеканал "НАШ" за показ пресс-конференции Путина

Киев, Среда 23 декабря 2020 19:41
Нацсовет предупредил телеканал "НАШ" за показ пресс-конференции Путина
Фото: вывеска Нацсовета по вопросам теле- и радиовещания (prm.ua)
Автор: Роман Тверденко

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания вынес предупреждение телеканалу "НАШ". В декабре 2019 года он показывал пресс-конференцию президента России Владимира Путина.

Об этом сообщает сайт Нацсовета.

По результатам проверки, совет установил, что 19 декабря 2019 года телеканал транслировал пресс-конференцию Путина, фактически подавая информацию российского президента односторонне. В ходе трансляции мероприятия не было специальных дополнений видео со стороны редакции канала или же высказывания различных точек зрения о фразах Путина.

Нацсовет считает нарушением ситуацию, в которой пресс-конференция главы государства-агрессора не сопровождалось определенными комментариями редакторов или гостей. Нарративы, показанные в эфире, носили пропагандистский характер.

В связи с этим Нацсовет вынес предупреждение телеканалу "НАШ" и обязал в течение месяца привести деятельность в соответствие украинскому законодательству.

Ранее сообщалось, что Национальный совет по вопросам телерадиовещания проведет внеплановую проверку телеканала "НАШ". Телеканал в начале декабря вывел в эфир представителя так называемой "ЛНР" Родиона Мирошника.

Напомним, в октябре Нацсовет объявлял проверку телеканалов NewsOne, "112 Украина" и ZIK. Они транслировали встречу нардепа Виктора Медведчука с президентом России Владимиром Путиным.

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