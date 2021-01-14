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Нацрада перевірить NewsOne через ознаки розпалювання ворожнечі

Київ, Четвер 14 січня 2021 16:55
Нацрада перевірить NewsOne через ознаки розпалювання ворожнечі
Фото: NewsOne (facebook.com newsone.ua.)
Автор: Дмитро Левицький

Національна рада з питань телерадіомовлення оголосила позапланову перевірку телеканалу "NewsOne" через ознаки розпалювання ворожнечі. Перевірка проходитиме у період з 8 по 19 лютого.

Про це йдеться на сайті Нацради.

Перевірку призначили через трансляцію передачі "Епіцентр української політики" за участі гостя - телеведучого В'ячеслава Піховшека. В ефірі телеканалу Піховшек висловлювався про "необхідність захисту російськомовного населення України".

"Висловлювання Піховшека мають ознаки безпосередніх та опосередкованих закликів до ненависті та нетерпимості, розпалення міжнаціональної ворожнечі", - пояснили в Нацраді.

Водночас ані ведуча передачі, ані інші творчі або редакційні працівники телеканалу не відреагували на висловлювання гостя та не припинили правопорушення.

"Не було висловлено своєї оцінки або альтернативної позиції з порушеного питання, представниками телеканалу не було висловлено занепокоєння або вибачення від офіційних представників ЗМІ, що може робити вплив мови ворожнечі на аудиторію значним", - додали в регуляторі.

Нагадаємо, у грудні Нацрада висловила попередження телеканалу "НАШ" через трансляцію прес-конференції російського президента Володимира Путіна.

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