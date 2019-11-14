Нацсовет проведет внеплановую проверку телеканала NewsOne

Фото: NewsOne (facebook.com newsone.ua.)

После проверки Нацсовет примет решение о лицензии

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания проведет внеплановую проверку телеканала NewsOne из-за высказываний в программе "Я так думаю", которые имеют признаки нарушения закона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацсовета.

Как сообщается, во время мониторинга эфира программы "Я так думаю" Нацсовет выявил высказывания, имеющие признаки нарушения законов "Об информации" и "О телевидении и радиовещании".

"Среди высказываний, в частности, было такое: "...Незаконное обогащение и было целью этих "евромайдановских барыг". А не какое-то там призрачное европейское будущее, НАТО, Евросоюз и т. п. Соответственно восставший Донбасс попытались усмирить с помощью танков и авиационных бомб. Это правда, ее некуда деть. Она должна быть озвучена, именно здесь, на уровне киевском киевская власть должна признать, что использование вооруженных сил против мирного населения является преступлением, на которое не распространяются сроки давности", - пояснили в Нацсовете.

Отмечается, что после проведения проверки, Нацсовет изучит все обстоятельства и примет решение относительно лицензии телеканала.

Напомним, ранее сообщалось, что Нацсовет просит суд аннулировать лицензию на вещание телеканала NewsOne. В то же время телеканал обратился ло Окружной админсуд Киева с просьбой отменить результаты проверки Нацсовета.

Также РБК-Украина писало, что 26 сентября Нацсовет отказался продлевать лицензию на цифровое вещание телеканала "112 Украина". Согласно решению, телеканал систематически нарушал условия лицензии и получил несколько предупреждений.