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Нацрада проведе позапланову перевірку телеканалу NewsOne

Новини » Політика     14.11.2019 - 18:01
Нацрада проведе позапланову перевірку телеканалу NewsOne
Фото: NewsOne (facebook.com newsone.ua.)

Після перевірки Нацрада ухвалить рішення щодо ліцензії

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення проведе позапланову перевірку телеканалу NewsOne через висловлювання в програмі "Я так думаю", які мають ознаки порушення закону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацради.

Як повідомляється, під час моніторингу ефіру програми "Я так думаю" Нацрада виявила висловлювання, що мають ознаки порушення законів "Про інформацію" та "Про телебачення та радіомовлення".

"Серед висловлювань, зокрема, було таке: "…Незаконне збагачення і було метою оцих "євромайданівських бариг". А не якесь там примарне європейське майбутнє, НАТО, Євросоюз і т. п. Відповідно повсталий Донбас спробували упокорити з допомогою танків та авіаційних бомб. Це правда, її нема куди діти. Вона мусить бути озвучена, саме тут, на рівні київському київська влада має визнати, що використання збройних сил проти мирного населення є злочином, на який не поширюються терміни давності", - пояснили в Нацраді.

Зазначається, що після проведення перевірки, Нацрада вивчить всі обставини та ухвалить рішення щодо ліцензії телеканалу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Нацрада просить суд анулювати ліцензію на мовлення телеканалу NewsOne. Водночас телеканал звернувся ло Окружного адмінсуду Києва з проханням скасувати результати перевірки Нацради.

Також РБК-Україна писало, що 26 вересня Нацрада відмовилася продовжувати ліцензію на цифрове мовлення телеканалу "112 Україна". Згідно з рішенням, телеканал систематично порушував умови ліцензії та отримав кілька попереджень.

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