Нацрада оштрафувала "Інтер" на 4 млн гривень, канал звернеться до суду

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення оштрафувала телеканал "Інтер" на 4 млн 46 тис. гривень за розпалювання ворожнечі під час трансляції концерту до 9 травня. Про це йдеться на сайті відомства.

На підставі скарг регуляторний орган провів позапланову виїзну перевірку діяльності телеканалу, під час якої зафіксував підтвердження наявності ознак порушення чинного законодавства в ефірі ліцензіата за 9 травня 2018 року. Зокрема, висловлювання ведучих Анастасії Даугуле і Андрія Доманського, які звучали під час трансляції концерту "Победа. Одна на всех" о 20:30, свідчать про наявність порушення абзацу четвертого частини другої статті 6 закону України "Про телебачення і радіомовлення", пункту першого статті 28 Закону України "Про інформацію".

Такі порушення караються штрафом у розмірі 25% ліцензійного збору.

Зазначається, що 4 млн штрафу є найбільшою сумою, яку Нацрада призначала за всю історію застосування цієї санкції.

Тепер канал має сплатити ці гроші протягом місяця у разі, якщо не оскаржить це рішення в суді. Однак "Інтер" не погодився з результатами перевірки та заявив, що звернеться до суду.

"Нічого, крім засудження нацизму і показу ролі України в боротьбі за перемогу, даним концертом "Інтер" не мав на увазі. Кожне слово (ведучих) було юридично зважено. Відстежити на 100% реакцію громадськості неможливо. Частина людей на одній стороні, друга на іншій, жодна не має пріоритетності. З моєї точки зору, у Національної ради немає юридичних підстав для такої санкції. Зустрінемося в суді", - заявила юристка медіагрупи "Інтер" Ольга Мусійко.

Нагадаємо, що Національна рада з питань телебачення і радіомовлення аналізувала ефір телеканалу "Інтер" за 9 травня 2018 року на порушення законодавства.