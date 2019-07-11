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Нацсовет не имеет доказательств связи телеканалов "112", NewsOne и ZIK с Медведчуком

Новости » Общество    11.07.2019 - 21:59
Нацсовет не имеет доказательств связи телеканалов "112", NewsOne и ZIK с Медведчуком
Фото: Ульяна Фещук (facebook.com/kyivmediawee)

По словам Фещук, данные каналы были куплены подставным лицом

У Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания нет доказательств связи телеканалов "112", NewsOne и ZIK с Виктором Медведчуком. Об этом заявила заместитель главы Нацсовета Ульяна Фещук на вечернем заседании Верховной рады, передает РБК-Украина.

По ее словам, данные каналы были куплены подставным лицом.

"Мы живем в правовом государстве, поэтому руководствуемся исключительно нормами закона... На самом деле эти каналы куплены подставным лицом, то есть связи с Медведчуком мы доказать не можем", - отметила Фещун.

Она также отметила, Национальный совет сотрудничает с Антимонопольным комитетом Украины для установления связи между конечными бенефициарными владельцами указанных телеканалов.

"Вместе с Антимонопольным комитетом мы начали совместные действия, обмениваемся документами о том, чтобы установить связь между бенефициарными владельцами "112", NewsOne и ZIK. То есть эти действия начались после того, как стало известно, что господин Козак приобрел ZIK", - сообщила представитель Нацсовета.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 7 июля телеканал NewsOne анонсировал телемост с российским телеканалом. Объясняя свое решение NewsOne заявил о "важности диалога между народами Украины и России".

На следующий день, 8 июля, в связи с намерениями NewsOne провести телемост ГПУ открыла уголовное дело по статье покушении на совершение государственной измены

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя телемост с Российской Федерацией, назвал его дешевым пиаром перед выборами. 

Как известно, NewsOne отказался от проведения телемоста. Вместе с тем, в России его все же намерены провести 12 июля.

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