Нацсовет аннулировал лицензии телеканалов Ахметова

Нацсовет аннулировал также лицензии региональных ТРК: ТВ-5 (Запорожье) и мариупольского телеканала "СИГМА", который недавно был перерегистрирован в Каменец-Подольске.

Напомним, 11 июля стало известно, что Ахметов решил выйти из медиабизнеса. РБК-Украина пыталось выяснить, что будет с его каналами.

Отказ от медиабизнеса позволит Ахметову избежать попадания в реестр олигархов.

Отметим, что все активы остаются в собственности "Медиа Группы Украина". Речь идет о технике и другом оборудовании, библиотеке, интеллектуальных правах и правах на бренды, в том числе - "Украина", "Украина 24", "Сегодня".