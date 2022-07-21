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Нацсовет аннулировал лицензии телеканалов Ахметова

Фото: бизнесмен Ринат Ахметов (akhmetovfoundation org)
Автор: Валерия Полищук

Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию аннулировал лицензии национальных телеканалов "Украина", "Украина24", НЛО.TV, Футбол 1/2/3, Индиго tv, Донбас, которые принадлежат холдингу "Медиа Группа Украина" (МГУ) бизнесмена Рината Ахметова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Нацсовета.

Нацсовет аннулировал также лицензии региональных ТРК: ТВ-5 (Запорожье) и мариупольского телеканала "СИГМА", который недавно был перерегистрирован в Каменец-Подольске.

Напомним, 11 июля стало известно, что Ахметов решил выйти из медиабизнеса. РБК-Украина пыталось выяснить, что будет с его каналами.

Отказ от медиабизнеса позволит Ахметову избежать попадания в реестр олигархов.

Отметим, что все активы остаются в собственности "Медиа Группы Украина". Речь идет о технике и другом оборудовании, библиотеке, интеллектуальных правах и правах на бренды, в том числе - "Украина", "Украина 24", "Сегодня".

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Ринат АхметовНациональный совет по телевидению и радиовещанию