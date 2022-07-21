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Нацрада анулювала ліцензії телеканалів Ахметова

Фото: бізнесмен Рінат Ахметов (akhmetovfoundation org)
Автор: Валерія Поліщук

Національна рада України з телебачення і радіомовлення анулювала ліцензії національних телеканалів "Україна", "Україна24", НЛО.TV, Футбол 1/2/3, Індиго tv, Донбас, які належать холдингу "Медіа Група Україна" (МГУ) бізнесмена Ріната Ахметова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Нацради.

Нацрада анулювала також ліцензії регіональних ТРК: ТВ-5 (Запоріжжя) і Маріупольського телеканалу "СІГМА", який нещодавно був перереєстрований в Кам'янець-Подільську.

Нагадаємо, 11 липня стало відомо, що Ахметов вирішив вийти з медіабізнесу. РБК-Україна намагалося з'ясувати, що буде з його каналами.

Відмова від медіабізнесу дозволить Ахметову уникнути потрапляння до реєстру олігархів.

Зазначимо, що всі активи залишаються у власності "Медіа Групи Україна". Йдеться про техніку та інше обладнання, бібліотеку, інтелектуальні права та права на бренди, в тому числі - "Україна", "Україна 24", "сьогодні".

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Рінат АхметовНациональный совет по телевидению и радиовещанию