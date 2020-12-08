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Нацслужба здоров'я пропонує розширити програму "Доступні ліки"

Україна, Вівторок 08 грудня 2020 15:20
Нацслужба здоров'я пропонує розширити програму "Доступні ліки"
Фото: таблетки (freepik)
Автор: Юлія Струк

Національна служба здоров’я України пропонує розширити програму "Доступні ліки". До неї хочуть включити ліки для пацієнтів, що мали інфаркт або інсульт.

Про це повідомляє пресс-служба НСЗУ.

"НСЗУ пропонує розширити програму "Доступні ліки", включивши до неї ліки для пацієнтів, що мали інфаркт або інсульт. Все це дозволить пацієнтам, які перенесли інфаркт або інсульт, отримувати якісну, своєчасну медичну допомогу, а також необхідні ліки", - вказано у повідомленні.

Однак у Нацслужбі звертають увагу, що це буде можливим тільки за виділення на програму медичних гарантій 5% ВВП.

Нагадаємо, майже 2,5 млн українців скористалися державною програмою реімбурсації "Доступні ліки". На сьогодні у ній 264 лікарських засоби, 85 з яких - безкоштовні.

Програма розрахована на людей, які мають серцево-судинні захворювання, бронхіальну астму та діабет ІІ типу.

Як писало РБК-Україна, у середині липня повідомлялося, що за програмою "Доступні ліки" українці зможуть отримати 77 з 256 лікарських засобів безкоштовно.

Так, у жовтні президент Володимир Зеленський підписав закон, яким в Україні буде дозволена електронна торгівля лікарськими засобами.

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