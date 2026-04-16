Нацроумінг в мирний час існувати б не міг: президент "Київстар" назвав причину

10:34 16.04.2026 Чт
2 хв
Що в "Київстарі" кажуть про Нацроумінг?
aimg Ростислав Шаправський
Фото: Олександр Комаров (facebook.com/alexander.komarov.9085)

Національний роумінг, який забезпечує зв’язок для мільйонів українців незалежно від їхнього оператора, є виключно гуманітарною місією на час війни.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив президент "Київстар" Олександр Комаров.

Читайте також: Тарифи ростуть, а гіганти об’єднуються? Які зміни готують "Київстар", Vodafone та lifecell

За словами Комарова, Національний роумінг запроваджувався як вимушений кризовий механізм у перші дні повномасштабної війни, але це не комерційна модель.

"Оператори фактично підставили плече один одному, щоб забезпечити безперервність зв’язку для людей - незалежно від того, чия базова станція поруч...Але в мирний час така модель не могла б існувати. Бо оператор, який інвестує у свою мережу, фактично ділиться своєю інфраструктурою поза ринковою логікою", - пояснив очільник "Київстару".

Комаров також зазначив, що Національний роумінг, як тимчасове рішення, виправданий умовами війни і має важливу гуманітарну місію.

Однак, на його думку, у довгостроковій перспективі ринок має працювати на принципах інвестиційної конкуренції, де доступність зв’язку є прямим результатом системних вкладень у мережу.

Як працює Національний роумінг

Нацроумінг в Україні працює з перших місяців повномасштабної війни, допомагаючи людям залишатися на зв’язку навіть у найскладніших умовах. Цей механізм дозволяє українцям під’єднуватися до вишок інших операторів, щоб не втрачати доступ до базових послуг.

  • Принцип роботи: Якщо мережа вашого мобільного оператора недоступна, ви можете вручну або автоматично під’єднатися до мережі іншого оператора (Kyivstar, Vodafone чи lifecell).
  • Доступні послуги: Нацроумінг дає змогу здійснювати телефонні дзвінки, надсилати SMS та користуватися месенджерами.
  • Вартість: Це безоплатна опція, за яку не нараховується додаткова плата.
  • Швидкість активації: Під’єднання до іншої доступної мережі займає лише декілька секунд.

Національний роумінг став вимушеним, але ефективним рішенням під час війни. Наприклад, якщо ви є абонентом lifecell і у вашому населеному пункті зник зв’язок, ви можете під’єднатися до мережі Kyivstar чи Vodafone. Ця схема діє і в зворотному порядку для абонентів усіх трьох найбільших операторів країни.

Для активації послуги зазвичай потрібно зайти в налаштування телефону та вибрати мережу вручну, якщо автоматичний вибір не спрацював.

