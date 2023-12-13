Нацроумінг для абонентів "Київстар" відключили за запитом СБУ. Названо причину

Послугу національного роумінгу для абонентів "Київстар" відключили за запитом СБУ. Щоб уникнути перевантаження мереж інших операторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держспецзв'язку .

"Для уникнення перевантаження мереж інших операторів, за запитом СБУ, Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій видав розпорядження про тимчасове блокування послуги національного роумінгу для абонентів "Київстар", - йдеться в повідомленні.

Збій у "Київстарі"

Масштабний збій у мережі мобільного оператора "Київстар" стався 12 грудня. Абоненти скаржаться на відсутність зв'язку, сайт компанії не працює. Преблеми фіксуються масово на всій території України.

При цьому користувачі "Київстару" не можуть підключитися до національного роумінгу. Це пов'язано з тим, що оператор не може надіслати інформацію про своїх абонентів через масштабний збій. При цьому, користувачі "Київстару" не можуть підключитися до нацроумінгу через складності з боку компанії. Крім того, вчора спостерігались технічні проблеми в роботі застосунків Vodafone і Lifecell.