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Нацроуминг для абонентов "Киевстар" был отключен по запросу СБУ. Названа причина

Украина, Среда 13 декабря 2023 14:11
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Нацроуминг для абонентов "Киевстар" был отключен по запросу СБУ. Названа причина Фото: нацроуминг для абонентов "Киевстар" был отключен по запросу СБУ (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Услуга национального роуминга для абонентов "Киевстар" была отключена по запросу СБУ. Чтобы избежать перегрузки сетей других операторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпецсвязь.

"Во избежание перегрузки сетей других операторов, по запросу СБУ, Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций издал распоряжение о временном блокировании услуги национального роуминга для абонентов "Киевстар", - говорится в сообщении.

Сбой в "Киевстаре"

Масштабный сбой в сети мобильного оператора "Киевстар" случился 12 декабря. Абоненты жалуются на отсутствие связи, сайт компании не работает. Преблемы фиксируются массово по всей территории Украины.

При этом пользователи "Киевстара" не могут подключиться к национальному роумингу. Это связано с тем, что оператор не может отправить информацию о своих абонентах из-за масштабного сбоя. При этом пользователи "Киевстара" не могут подключиться к нацроумингу из-за сложностей со стороны компании. Кроме того, вчера наблюдались технические проблемы в работе приложений Vodafone и Lifecell.

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