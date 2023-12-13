Нацроуминг для абонентов "Киевстар" был отключен по запросу СБУ. Названа причина
Услуга национального роуминга для абонентов "Киевстар" была отключена по запросу СБУ. Чтобы избежать перегрузки сетей других операторов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпецсвязь.
"Во избежание перегрузки сетей других операторов, по запросу СБУ, Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций издал распоряжение о временном блокировании услуги национального роуминга для абонентов "Киевстар", - говорится в сообщении.
Сбой в "Киевстаре"
Масштабный сбой в сети мобильного оператора "Киевстар" случился 12 декабря. Абоненты жалуются на отсутствие связи, сайт компании не работает. Преблемы фиксируются массово по всей территории Украины.
При этом пользователи "Киевстара" не могут подключиться к национальному роумингу. Это связано с тем, что оператор не может отправить информацию о своих абонентах из-за масштабного сбоя. При этом пользователи "Киевстара" не могут подключиться к нацроумингу из-за сложностей со стороны компании. Кроме того, вчера наблюдались технические проблемы в работе приложений Vodafone и Lifecell.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.