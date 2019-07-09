Нацрада сегодня проведет заседание в связи с телемостом

Национальная рада по вопросам телевидения и радиовещания анонсировала проведение внеочередного заседания в связи с ситуацией, сложившейся вокруг телемоста с Россией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Нацрады.

Заседание состоится во вторник, 9 июля, в 11:00. Также в заявлении регулятор предостерегает украинские телеканалы от ретрансляции российских СМИ и видео.

"Вопрос защиты информационного пространства находится в поле пристального внимания Национальной рады. Регулятор предупреждает, что будет жестко реагировать на все нарушения законодательства и безотлагательно предпримет все законные меры", - добавляется в заявлении.

Также Нацрада напомнила, что решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 были применены специальные экономические и другие ограничительные санкции в отношении ряда российских пропагандистских телеканалов (это "112 Украина" и NewsOne, - ред.).

Стоит отметить, что телеканал после волны недовольства заявил, что якобы отменяет проведения телемоста.

Добавим, что Нацрада также немного ограничила ретрансляцию на территории Украины около 80 российских телеканалов.

Напомним, в Киеве под зданием телеканала NewsOne 8 июля состоялась акция протеста. Причиной митинга стали планы канала относительно проведения телемоста с российским телеканалом "Россия-24".