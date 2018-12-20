Нацрада проведет внеплановую проверку "Интера"

Иллюстративное фото (УНИАН)

"Интер" нарушил условия лицензии на вещание

Национальная рада по вопросам телевидения и радиовещания проведет внеплановую проверку телеканала "Интера". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацрады.

Сообщается, что 11 декабря "Интер" не транслировал программы в Городище Беловодского района Луганской области, как это предусмотрено условиями его лицензии. Кроме того, проверят луганский телеканал "Ирта", который в этот же день не вещал в Старобельске и Лисичанске.

Кроме того, за нарушения условий лицензии проверят телеканал КСТ, который допустил снижение доли национального аудиовизуального продукта. Также мониторинг показал, что провайдеры программной услуги ООО "Максимум-НЕТ" и ООО "Контент трейдинг" распространяли программы, не соблюдая требования закона о телевидении и радиовещании.

Напомним, ранее сообщалось, что телеканалу "СТБ" назначили внеплановую проверку в связи с признаками нарушения вещания в день памяти жертв Батуринской трагедии 1708 года. В частности, 2 ноября было зафиксировано отсутствие информации об этом дне памяти в эфире во временном промежутке с 00:00 до 6:21.