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Нацрада проведе позапланову перевірку "Інтера"

Новини » Суспільство    20.12.2018 - 15:47
Нацрада проведе позапланову перевірку "Інтера"
Ілюстративне фото (УНІАН)

"Інтер" порушив умови ліцензії на мовлення

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення проведе позапланову перевірку телеканалу "Інтера". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацради.

Повідомляється, що 11 грудня "Інтер" не транслював програми в Городищі Біловодського району Луганської області, як це передбачено умовами його ліцензії. Крім того, перевірять луганський телеканал "Ірта", який в цей же день не віщав в Старобільську та Лисичанську.

Крім того, за порушення умов ліцензії перевірять телеканал КСТ, який допустив зниження частки національного аудіовізуального продукту. Також моніторинг показав, що провайдери програмної послуги ТОВ "Максимум-НЕТ" та ТОВ "Контент трейдинг" поширювали програми, не дотримуючись вимог закону про телебачення і радіомовлення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що телеканалу "СТБ" призначили позапланову перевірку у зв'язку з ознаками порушення мовлення у день пам'яті жертв Батуринської трагедії 1708 року. Зокрема, 2 листопада було зафіксовано відсутність інформації про цей день пам'яті в ефірі в часовому проміжку з 00:00 до 6:21.

 

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