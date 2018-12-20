Нацрада проведе позапланову перевірку "Інтера"

Ілюстративне фото (УНІАН)

"Інтер" порушив умови ліцензії на мовлення

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення проведе позапланову перевірку телеканалу "Інтера". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацради.

Повідомляється, що 11 грудня "Інтер" не транслював програми в Городищі Біловодського району Луганської області, як це передбачено умовами його ліцензії. Крім того, перевірять луганський телеканал "Ірта", який в цей же день не віщав в Старобільську та Лисичанську.

Крім того, за порушення умов ліцензії перевірять телеканал КСТ, який допустив зниження частки національного аудіовізуального продукту. Також моніторинг показав, що провайдери програмної послуги ТОВ "Максимум-НЕТ" та ТОВ "Контент трейдинг" поширювали програми, не дотримуючись вимог закону про телебачення і радіомовлення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що телеканалу "СТБ" призначили позапланову перевірку у зв'язку з ознаками порушення мовлення у день пам'яті жертв Батуринської трагедії 1708 року. Зокрема, 2 листопада було зафіксовано відсутність інформації про цей день пам'яті в ефірі в часовому проміжку з 00:00 до 6:21.