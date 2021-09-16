UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Нацрада просит суд аннулировать лицензию телеканала "НАШ"

Автор: Илона Свиридова

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания (Нацрада) просит суд аннулировать лицензию телеканала "НАШ". Иск поступил в Окружной административный суд Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт суда.

Сообщается, что Нацрада обратилась в суд с иском на основании решения о результатах внеплановой проверки, в котором говорится о наличии разжигания национальной, расовой и религиозной вражды и ненависти в высказываниях, которые были распространены в эфире телеканала "НАШ".

На данный момент суд решает, открывать ли производство по административному иску.

Напомним, ранее "НАШ" штрафовали за участие представителей оккупационной власти на Донбассе в эфире.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный совет по телевидению и радиовещанию