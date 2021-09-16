Національна рада з питань телебачення і радіомовлення (Нацрада) просить суд анулювати ліцензію телеканалу "НАШ". Позов надійшов до Окружного адміністративного суду Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт суду .

Повідомляється, що Нацрада звернулася до суду з позовом на підставі рішення про результати позапланової перевірки, в якому йдеться про наявність розпалювання національної, расової та релігійної ворожнечі і ненависті у висловлюваннях, які були поширені в ефірі телеканалу "НАШ".

На даний момент суд вирішує, чи відкривати провадження за адміністративним позовом.