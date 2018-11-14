Нацрада оштрафувала 2 провайдерів у Донецькій обл. через ретрансляцію російських каналів

Ілюстративне фото (nrada.gov.ua)

Кожен із провайдерів має сплатити 11 506,25 гривні штрафу

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення оштрафувала двох провайдерів у Донецькій області в зоні проведення ООС через ретрансляцію російських каналів. Про це заявив член Нацради Сергій Костинський, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його Facebook.

Костинський підкреслив, що кожен із провайдерів має сплатити 11 506,25 гривні штрафу.

"Національна рада призначила штрафи двом провайдерам програмної послуги з Костянтинівки Донецької області. Провайдери в своїх кабельних мережах ретранслювали іноземні телеканали, зокрема - держави-агресора, що не були дозволені до ретрансляції на території України, або були обмежені до ретрансляції рішеннями Національної ради", - поінформував член Нацради.

Нагадаємо, Нацрада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалу NewsOne (ТОВ "Новости 24 години") через демонстрацію некоректного зображення карти України в прямому ефірі, а саме без півострова Крим.

Як писало РБК-Україна раніше, Нацрада оголосила попередження "Громадському телебаченню" через недотримання правил мовлення у дні пам'яті і скорботи. Відповідне рішення було прийнято за результатами позапланової перевірки.