Нацрада назвала каналы, нарушающие избирательное законодательство в эфире

Фото: заседание Нацрады (nrada.gov.ua)

В марте "Прямий" и "5 канал" больше других телеканалов нарушили избирательное законодательство в эфире

Рабочая группа Национальной рады по вопросам телевидения и радиовещания рассмотрела результаты мониторинга нарушений избирательного законодательства во время выборов-2019, проведенного в марте. Об этом сообщает пресс-служба Нацрады.

Нарушения связаны с обнародованием результатов опроса общественного мнения. Несоблюдение требований части второй статьи 566 закона "О выборах президента Украины" было замечено в эфире таких телеканалов: "UA: Перший Digital" - 2 случая, "1+1" - 1, "Прямий" - 12 случаев, "NewsOne" - 2 случая, "ZIK" - 5, "4 канал" - 2 случая, "Макси-ТВ" - 1.

Также зафиксировано размещение агитационных материалов в выпусках новостей и информационных передачах, что запрещено в соответствии с пунктом 10 статьи 64 ЗУ "О выборах президента Украины", в котором, кроме того, отмечено, что политическая реклама должна быть отделена от других материалов и обозначена как таковая. Такое нарушение было зафиксировано в эфирах телеканалов "Интер", " Украна", "ICTV", "5 канал", "Прямий", "ОБОЗ tv".

Мониторинг Нацсовета также зафиксировал наличие очевидной поддержки некоторыми СМИ отдельных кандидатов и несбалансированность при освещении комментариев всех кандидатов на должность президента Украины относительно событий, связанных с выборами. Согласно данным Нацсовета, на "Интере" передачи о Юрие Бойко зафиксированы общим хронометражем более одного часа; на телеканале "Украина" 44 мин. были посвящены Александру Вилкулу и 41 мин. - Олегу Ляшко.

На "5 канале" с 13 по 19 марта были зафиксированы материалы с исключительно положительной оценкой деятельности Петра Порошенко, при этом в целом на канале распределение эфирного времени для освещения деятельности кандидатов было непропорциональным. Общий объем эфирного времени для освещения деятельности Петра Порошенко составил 18 часов 21 минуту в передачах в течение недели, однако для других кандидатов такой объем был меньше одного часа. Так же непропорционально было распределено эфирное время для освещения деятельности кандидатов на телеканале "Прямий".

Телеканал "NewsOne" по данным Нацсовета определил общий объем эфирного времени для освещения предвыборной активности Бойко в 2 часа 15 мин. в течение недели, для Порошенко - в три часа 23 мин. При этом информация о предвыборной активности других подавалась в минимальных объемах.

В связи с вышеперечисленными нарушениями Национальный совет обратится к телеканалам, чтобы они объяснили несоблюдение требований законодательства и свою предвзятую и несбалансированную позицию при освещении выборов президента Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в эфирах телеканалов "NewsOne", "Интер" и "МаксиTV" зафиксированы признаки нарушений избирательного законодательства в ходе кампании на выборах.