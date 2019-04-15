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Нацрада назвала канали, що порушують виборче законодавство в ефірі

Новини » Політика    15.04.2019 - 17:55
Нацрада назвала канали, що порушують виборче законодавство в ефірі
Фото: засідання Нацради (nrada.gov.ua)

У березні "Прямий" і "5 канал" більше інших телеканалів порушили виборче законодавство в ефірі

Робоча група Національної ради з питань телебачення і радіомовлення розглянула результати моніторингу порушень виборчого законодавства під час виборів-2019, проведеного в березні. Про це повідомляє прес-служба Нацради.

Порушення пов'язані з оприлюдненням результатів опитування громадської думки. Недотримання вимог частини другої статті 566 закону "Про вибори президента України" було помічено в ефірі таких телеканалів: "UA: Перший Digital" - 2 випадки, "1+1" - 1, "Прямий" - 12 випадків, "NewsOne" - 2 випадки, "ZIK" - 5, "4 канал" - 2 випадки, "Максі-ТВ" - 1.

Також зафіксовано розміщення агітаційних матеріалів у випусках новин та інформаційних передачах, що заборонено згідно з пунктом 10 статті 64 ЗУ "Про вибори президента України", в якому, крім того, зазначено, що політична реклама повинна бути відокремлена від інших матеріалів і означена як така. Таке порушення було зафіксовано в ефірах телеканалів "Інтер", "Україна", "ICTV", "5 канал", "Прямий", "ОБОЗ tv".

Моніторинг Нацради також зафіксував наявність очевидної підтримки деякими ЗМІ окремих кандидатів та незбалансованість при освітленні коментарів всіх кандидатів на посаду президента України щодо подій, пов'язаних з виборами. Згідно з даними Нацради, на "Інтері" передачі про Юрія Бойка зафіксовані загальним хронометражем більше однієї години; на телеканалі "Україна" 44 хв. були присвячені Олександру Вілкулу та 41 хв. - Олегу Ляшку.

На "5 каналі" з 13 по 19 березня були зафіксовані матеріали з виключно позитивною оцінкою діяльності Петра Порошенка, при цьому в цілому на каналі розподіл ефірного часу для висвітлення діяльності кандидатів був непропорційним. Загальний обсяг ефірного часу для висвітлення діяльності Петра Порошенка склав 18 годин 21 хвилину в передачах протягом тижня, однак для інших кандидатів такий обсяг був менше однієї години. Так само непропорційно було розподілено ефірний час для висвітлення діяльності кандидатів на телеканалі "Прямий".

Телеканал "NewsOne" за даними Нацради визначив загальний обсяг ефірного часу для висвітлення передвиборної активності Бойка в 2 години 15 хв. протягом тижня, для Порошенка - в три години 23 хв. При цьому інформація про передвиборчої активності інших подавалася в мінімальних обсягах.

У зв'язку з вищезазначеними порушеннями Національна рада звернеться до телеканалів, щоб вони пояснили недотримання вимог законодавства та свою упереджену і незбалансовану позицію при висвітленні виборів президента України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ефірах телеканалів "NewsOne", "Інтер" і "МаксіTV" зафіксовані ознаки порушень виборчого законодавства в ході кампанії на виборах.

 

 

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