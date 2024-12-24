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Нацполіцію та ДСНС зобов'язали знати англійську: перелік посад

Ілюстративне фото: Кабмін затвердив перелік посад у Нацполіції та ДСНС, які повинні будуть знати англійську (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Кабінет міністрів затвердив перелік посад у Національній поліції та Державній службі безпеки України (ДСНС), які будуть зобов'язані знати англійську мову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал постійного представника Кабінету міністрів у Верховній раді Тараса Мельничука.

"Перелік набирає чинності через 4 роки з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні", - написав Мельничук. 

Згідно з оприлюдненим народним депутатом Олексієм Гончаренком списком, знання англійської мови буде обов'язковим для посадовців: 

  • центрального органу управління поліції; 
  • міжрегіонального територіального органу поліції; 
  • територіального органу поліції; 
  • установ та закладів поліції; 
  • Державного бюро розслідувань (ДБР); 
  • Національного антикорупційного бюро України (НАБУ); 
  • апарату ДСНС; 
  • територіальних органів й підрозділів ДСНС. 
 

Фото: Кабмін затвердив перелік посад у Нацполіції та ДСНС, які повинні будуть знати англійську (t.me/tmelnychuk/)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 22 листопада Верховна Рада схвалила в першому читанні проект закону про застосування англійської мови в Україні. Зокрема документом пропонувалось визначити категорії посад, кандидати на зайняття яких зобов’язані володіти англійською мовою.

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ДСНС