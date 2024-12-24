Нацполіцію та ДСНС зобов'язали знати англійську: перелік посад

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 22 листопада Верховна Рада схвалила в першому читанні проект закону про застосування англійської мови в Україні. Зокрема документом пропонувалось визначити категорії посад, кандидати на зайняття яких зобов’язані володіти англійською мовою.

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