RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Нацполицию и ГСЧС обязали знать английский: перечень должностей

Иллюстративное фото: Кабмин утвердил перечень должностей в Нацполиции и ГСЧС, которые должны будут знать английский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Кабинет министров утвердил перечень должностей в Национальной полиции и Государственной службе безопасности Украины (ГСЧС), которые будут обязаны знать английский язык.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал постоянного представителя Кабинета министров в Верховной раде Тараса Мельничука.

"Перечень вступает в силу через 4 года со дня прекращения или отмены военного положения в Украине", - написал Мельничук.

Согласно обнародованному народным депутатом Алексеем Гончаренко списку, знание английского языка будет обязательным для должностных лиц:

  • центрального органа управления полиции;
  • межрегионального территориального органа полиции;
  • территориального органа полиции;
  • учреждений и заведений полиции;
  • Государственного бюро расследований (ГБР);
  • Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ);
  • аппарата ГСЧС;
  • территориальных органов и подразделений ГСЧС.
 

Фото: Кабмин утвердил перечень должностей в Нацполиции и ГСЧС, которые должны будут знать английский (t.me/tmelnychuk/)

 

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 22 ноября Верховная Рада одобрила в первом чтении проект закона о применении английского языка в Украине. В частности документом предлагалось определить категории должностей, кандидаты на занятие которых обязаны владеть английским языком.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГСЧС