Нацполицию и ГСЧС обязали знать английский: перечень должностей

"Перечень вступает в силу через 4 года со дня прекращения или отмены военного положения в Украине", - написал Мельничук.

Согласно обнародованному народным депутатом Алексеем Гончаренко списку, знание английского языка будет обязательным для должностных лиц:

центрального органа управления полиции;

межрегионального территориального органа полиции;

территориального органа полиции;

учреждений и заведений полиции;

Государственного бюро расследований (ГБР);

Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ);

аппарата ГСЧС;

территориальных органов и подразделений ГСЧС.

Фото: Кабмин утвердил перечень должностей в Нацполиции и ГСЧС, которые должны будут знать английский (t.me/tmelnychuk/)