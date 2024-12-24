Нацполицию и ГСЧС обязали знать английский: перечень должностей

Кабинет министров утвердил перечень должностей в Национальной полиции и Государственной службе безопасности Украины (ГСЧС), которые будут обязаны знать английский язык.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал постоянного представителя Кабинета министров в Верховной раде Тараса Мельничука.
"Перечень вступает в силу через 4 года со дня прекращения или отмены военного положения в Украине", - написал Мельничук.
Согласно обнародованному народным депутатом Алексеем Гончаренко списку, знание английского языка будет обязательным для должностных лиц:
Фото: Кабмин утвердил перечень должностей в Нацполиции и ГСЧС, которые должны будут знать английский (t.me/tmelnychuk/)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что 22 ноября Верховная Рада одобрила в первом чтении проект закона о применении английского языка в Украине. В частности документом предлагалось определить категории должностей, кандидаты на занятие которых обязаны владеть английским языком.
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