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В Нацполіції сказали, що чекає порушників комендантської години в новорічну ніч

Ілюстративне фото: в Нацполіції сказали, що чекає порушників комендантської години в новорічну ніч (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Правоохоронці реагуватимуть на випадки порушення комендантської години у новорічну ніч. Порушників можуть затримати й доставити до відділення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Департаменту превентивної діяльності Національної поліції Максима Ахрамєєва в ефірі телемарафону.

"Національна поліція, всі наряди будуть реагувати на осіб, які перебувають під час комендантської години на вулицях. З розумінням будемо ставитися до людей, різні причини. Тобто якщо це була негайна потреба або потрібно було звернутися до лікарень чи ще якісь причини - будемо з порозумінням ставитися", - заявив Ахрамєєв. 

Порушників, як він зауважив, затримуватимуть й доставлятимуть до відділення для з'ясування. Водночас за порушення комендантської години "на жаль, відповідальності немає".  

За словами Ахрамєєва, з 24 грудня була залучена максимальна кількість особового складу поліції в місцях масового скупчення, а також на автошляхах країни. 

"Ми працюємо в кожному регіоні і в кожному регіоні є своя специфіка. Є регіони, де відбуваються бойові дії, є прикордонні з РФ. Там свої умови несення служби", - пояснив він. 

Комендантська година 

В Україні комендантську годину запровадили після початку війни для забезпечення безпеки населення та підтримання правопорядку. Це дозволяє зменшити ризики диверсій, обмежити переміщення ворожих агентів та контролювати ситуацію в умовах воєнного стану.

Тим часом в Київській міській державній адміністрації (КМДА) розповіли, як працюватиме метро та наземний транспорт у Києві на Новий рік

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