У Нацполіції розповіли, що планують робити з військовими після війни

Щодо того, чи погіршиться в майбутньому ситуація зі злочинами, які скоюють військові, Вигівський зазначив, що зараз поліція фіксує такі факти, але в масштабах загальної злочинності.

"Розуміємо, що будемо робити після війни. В МВС запроваджена концепція "Безпекове середовище", де передбачені всі кроки, як ми будемо забезпечувати правопорядок", - сказав голова Нацполіції.

Також, за його словами, необхідно максимально працевлаштувати військових, які будуть демобілізовані.

А от у штурмовій бригаді "Лють" воюють саме поліцейські, які після завершення війни повернуться до поліції. Вони будуть слідчими, дізнавачами, оперативниками, патрульними тощо.

"Стосовно військових - вони вміють воювати, та мають навички, які завжди затребувані в кримінальних структурах. Однак, ми розуміємо, що це питання державного масштабу, і необхідно буде працевлаштувати наших військових. Вони мають розуміти та відчувати, що вони потрібні державі", - зазначив Вигівський.