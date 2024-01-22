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В Нацполиции рассказали, что планируют делать с военными после войны

Фото: Иван Выговский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова, Юлия Акимова

После войны с Россией украинских военных необходимо будет трудоустроить. Они должны понимать и чувствовать, что нужны государству.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава Национальной полиции Украины Иван Выговский.

Относительно того, ухудшится ли в будущем ситуация с преступлениями, совершаемыми военными, Выговский отметил, что сейчас полиция фиксирует такие факты, но в масштабах общей преступности.

"Понимаем, что будем делать после войны. В МВД введена концепция "Безопасная среда", где предусмотрены все шаги, как мы будем обеспечивать правопорядок", - сказал глава Нацполиции.

Также, по его словам, необходимо максимально трудоустроить демобилизованных военных.

А вот в штурмовой бригаде "Лют" воюют именно полицейские, которые после завершения войны вернутся в полицию. Они будут следователями, дознавателями, оперативниками, патрульными.

"Что касается военных - они умеют воевать и имеют навыки, которые всегда востребованы в криминальных структурах. Однако мы понимаем, что это вопрос государственного масштаба, и необходимо будет трудоустроить наших военных. Они должны понимать и чувствовать, что они нужны государству", - отметил Выговский.

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