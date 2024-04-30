У поліції розповіли, чи затримуватимуть порушників комендантської години на Великдень

Великдень в Україні

В Україні цього року Великдень відзначатимуть 5 травня. Однак через війну в Україні діятимуть деякі обмеження, зокрема вони стосуються комендантської години.

До того ж у Центрі протидії дезінформації попередили українців про те, що Росія може готувати ракетні провокації під час Великодніх свят.

Про те, які обмеження діятимуть на Великдень, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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