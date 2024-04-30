В полиции рассказали, будут ли задерживать нарушителей комендантского часа на Пасху

Пасха в Украине

В Украине в этом году Пасху отметят 5 мая. Однако из-за войны в Украине будут действовать некоторые ограничения, в частности они касаются комендантского часа.

К тому же, в Центре противодействия дезинформации предупредили украинцев о том, что Россия может готовить ракетные провокации во время Пасхальных праздников.

О том, какие ограничения будут действовать на Пасху, - читайте в материале РБК-Украина.

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