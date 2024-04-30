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Українців попередили про загрозу ракетних провокацій РФ на Великдень

Україна, Вівторок 30 квітня 2024 16:10
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Українців попередили про загрозу ракетних провокацій РФ на Великдень Фото: українців попередили про загрозу ракетних провокацій РФ на Великдень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська можуть готувати ракетні провокації по Україні у період Великодніх свят.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника департаменту медіаграмотності Центру протидії дезінформації РНБО України Івана Сличка в ефірі "Громадського радіо".

"Враховуючи досвід минулих років, з високою ймовірністю РФ також готує ракетні провокації в період святкувань, тому не ігноруйте сигнали повітряних тривог. Якщо щось подібне заявлятиметься в інфопросторі, ми повідомлятимемо, але вже варто не нехтувати сигналами тривоги та відразу йти в укриття", - сказав Сличко.

Він також нагадав про високу ймовірність діяльності диверсійно-розвідувальних груп ворога у прикордонних регіонах України, і закликав громадян бути дуже уважними та максимально обережними.

Окрім того, у ЦПД очікують зростання релігійних конфліктів у інфополі в період Великодніх свят.

"Ми прогнозуємо зростання релігійних конфліктів у інфополі в період Великодніх свят. Росія, як завжди, бере якийсь серйозний інфопривід і викручуватиме його у своєму ключі. Збільшуватиметься кількість провокативних фейків, маніпуляцій щодо пригнічення священнослужителів, щодо пригнічення вірян московського патріархату в Україні", - додав Сличко.

Великдень в Україні

В Україні цього року Великдень відзначатимуть 5 травня. Але через воєнний стан актуальним залишається питання, чи скасовуватимуть комендантську годину та чи діятимуть обмеження.

Про те, які регіони вже визначилися як святкуватимуть Великдень-2024 - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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