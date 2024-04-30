Українців попередили про загрозу ракетних провокацій РФ на Великдень

Російські війська можуть готувати ракетні провокації по Україні у період Великодніх свят.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника департаменту медіаграмотності Центру протидії дезінформації РНБО України Івана Сличка в ефірі "Громадського радіо" .

"Враховуючи досвід минулих років, з високою ймовірністю РФ також готує ракетні провокації в період святкувань, тому не ігноруйте сигнали повітряних тривог. Якщо щось подібне заявлятиметься в інфопросторі, ми повідомлятимемо, але вже варто не нехтувати сигналами тривоги та відразу йти в укриття", - сказав Сличко.

Він також нагадав про високу ймовірність діяльності диверсійно-розвідувальних груп ворога у прикордонних регіонах України, і закликав громадян бути дуже уважними та максимально обережними.

Окрім того, у ЦПД очікують зростання релігійних конфліктів у інфополі в період Великодніх свят.

"Ми прогнозуємо зростання релігійних конфліктів у інфополі в період Великодніх свят. Росія, як завжди, бере якийсь серйозний інфопривід і викручуватиме його у своєму ключі. Збільшуватиметься кількість провокативних фейків, маніпуляцій щодо пригнічення священнослужителів, щодо пригнічення вірян московського патріархату в Україні", - додав Сличко.