Чи є в Україні покарання для порушників комендантської години: відповідь Нацполіції

Він повідомив, що комендантська година допомогла у зменшенні кількості злочинів. Люди на вулиці після опівночі, за його словами, надто привертають увагу поліцейських, що збільшує ризики бути спійманими в тих же грабіжників.

"Але, на жаль, законодавець нас не підтримав щодо встановлення відповідальності за порушення комендантської години. І фактично поки що з такими порушниками ми нічого зробити не можемо. Наприклад, під час комендантської години містом їде якийсь байкер, у якого реве двигун як у іранського "мопеда", ми йому намагаємося щось пояснити, але вони всі дуже грамотні. Там починається "причина зупинки" тощо", - поділився Цуцкірідзе.

Він зазначив, що були випадки, коли поліцейські доправляли у відділення порушників для профілактичних бесід, але завжди відпускали.

Комендантська година в Україні

Комендантську годину в Україні введено через воєнний стан у країні. Тимчасові проміжки, у які запроваджуються обмеження, кожен регіон вводить на власний розсуд. Зокрема, у Києві комендантська година діє з опівночі до 5 ранку. Комендантську годину наразі запроваджено в усіх областях України, винятком є Закарпатська область.

Про те, які правила діють у комендантську годину і чи можна вночі виходити на вулицю - читайте в матеріалі РБК-Україна.