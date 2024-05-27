Область без обмежень. Чому на Закарпатті немає комендантської години
Після початку повномасштабного російського вторгнення в областях України запровадили комендантську годину, яка діє по нині. Однак Закарпатська область не ввела жодних обмежень через війну і на це були причини.
Чому на Закарпатті немає комендантської години, - в матеріалі РБК-Україна нижче.
Зміст
- Чому комендантську годину не ввели на Закарпатті
- Ризики через відсутність комендантської години
- Чи обстрілювали Закарпаття за час війни
Чому комендантську годину не ввели на Закарпатті
Як пояснював у вересні 2023 року голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита, рішення про те, що на Закарпатті не буде комендантської години, було пов'язане з кількома причинами. Серед них - біженці, які чекали в чергах на перетин кордону. Відсутність комендантської години дозволила пропускним пунктам працювати без затримок.
"Проводили оперативний аналіз обстановки в перші дні війни і розуміли, що близько 10 тисяч переселенців перебували на одному з пунктів пропуску, тож вводити комендантську годину не було сенсу. Бо люди так чи інакше пересувалися по місту Ужгороді", - говорив Микита на брифінгу в 2023 році.
Крім того, за словами очільника ОВА, через відсутність комендантської години в Закарпатську область почав релокуватися український бізнес, постраждалий від війни.
"Відсутність комендантської години був одним з факторів, який говорив, що в регіоні більш-менш спокійна ситуація. І маємо сміливість говорити про сприятливий бізнес-клімат", - пояснював він.
Фото: на Закарпатті не діє комендантська година (Getty Images)
Ризики через відсутність комендантської години
Голова ОВА на брифінгу минулого року визнавав, що рішення не вводити комендантську годину на Закарпатті все ж було ризикованим, хоча регіон і перебуває в глибокому тилу. Проте, за його словами, існував ризик дестабілізації ситуації, наприклад, через так зване "угорське питання".
"Не можу коментувати слів інших діячів з-за меж України, але всі чітко розуміємо: хто наші вороги, а хто друзі. Наше завдання - вживати на території Закарпаття заходів, щоб це не стало перепоною до вступу до Євросоюзу", - говорив він.
Проте все ж одного разу за час повномасштабної війни в Закарпатській області вводили комендантську годину. Це сталося на Великдень у 2022 році. Тоді комендантська година тривала всього одну ніч - з 23 на 24 квітня.
Чи обстрілювали Закарпаття за час війни
Всього з початку повномасштабного російського вторгнення в Закарпатській області сигнал повітряної тривоги чули 469 разів. А загальна тривалість повітряної тривоги вже становить 22 дні 6 годин та 41 хвилину.
Однак за час війни Закарпаття лише раз опинялося під російським ударом. У травні 2022 року російська армія обстріляла залізничну інфраструктуру у Воловці та пошкодила 57 будинків та розподільчий газопровід.
Нагадаємо, про те, як комендантська година діє в інших областях України, можна прочитати - в матеріалі РБК-Україна.
Під час підготовки матеріалу використовувались публікації BBC та "Високий замок", дані карти повітряних тривог та заяви голови Закарпатської ОВА.
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