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У Нацполіції показали уламки ракети, яку збили в Київській області

Ілюстративне фото: у Нацполіції показали уламки ракети, яку збили у Київській області (twitter.com)
Автор: Іван Носальський

у Київській області виявили уламки збитої ракети росіян, яку вони запустили під час сьогоднішнього масованого удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника поліції Київської області Андрія Нєбитова у Telegram.

За його словами, уламки ракети знайшли у лісосмузі після обстрілу росіян. Постраждалих та руйнувань немає. Поліцейські вже оглядають місце події та документують злочини росіян.

Фото: уламки збитої ракети (t.me/andrii_nebytov)

"Дякую нашим військовим за ефективну роботу. Цього дня над цим районом військові збили щонайменше 3 ракети окупантів", - додав Нєбитов.

Нагадаємо, окупанти завдали чергового масованого удару по Україні 31 грудня.

Пізніше стало відомо, що на підльоті до Києва українські захисники збили сім ракет і один дрон росіян.

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