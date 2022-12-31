У Нацполіції показали уламки ракети, яку збили в Київській області

у Київській області виявили уламки збитої ракети росіян, яку вони запустили під час сьогоднішнього масованого удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника поліції Київської області Андрія Нєбитова у Telegram .

За його словами, уламки ракети знайшли у лісосмузі після обстрілу росіян. Постраждалих та руйнувань немає. Поліцейські вже оглядають місце події та документують злочини росіян.

Фото: уламки збитої ракети (t.me/andrii_nebytov)

"Дякую нашим військовим за ефективну роботу. Цього дня над цим районом військові збили щонайменше 3 ракети окупантів", - додав Нєбитов.