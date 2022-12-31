В Нацполиции показали обломки ракеты, которую сбили в Киевской области

В Киевской области обнаружили обломки сбитой ракеты россиян, которую они запустили во время сегодняшнего массированного удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя полиции Киевской области Андрея Небытова в Telegram .

По его словам, обломки ракеты нашли в лесополосе после обстрела россиян. Пострадавших и разрушений нет. Полицейские уже осматривают место происшествия и документируют преступления россиян.

Фото: обломки сбитой ракеты (t.me/andrii_nebytov)

"Спасибо нашим военным за эффективную работу. В этот день над данным районом военные сбили по меньшей мере 3 ракеты оккупантов", - добавил Небытов.