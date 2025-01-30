У Нацполіції показали фото наслідків удару РФ по Сумах: кількість постраждалих зросла

Дронова така РФ по Сумам та іншим регіонам України

Зазначимо, що після влучання БпЛА по багатоповерхівці у Сумах, у місцевій владі та Сумській обласній військовій адміністрації різнилися дані щодо наслідків атаки. Зокрема, в ОВА стверджували, що одна людина загинула, водночас Сумська міська рада спростовувала цю інформацію. Як можна побачити, у дописі поліції інформації про загиблу людину без не було, і це може казати про те, що через атаку є лише постраждалі.

Також ми писали, що внаслідок ворожої атаки дронами сигнал повітряної тривоги було оголошено у Києві та більшості областей України.

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