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У Нацполіції показали фото наслідків удару РФ по Сумах: кількість постраждалих зросла

Фото: частково пошкоджений будинок у Сумах внаслідок удару РФ (t.me/UA_National_Police/34551)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 30 січня РФ атакувала місто Суми. Внаслідок влучання дрону по житловому будинку постраждали люди, причому кількість поранених зросла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Національної поліції України.

"Сьогодні вночі ворожий безпілотник атакував житлову багатоповерхівку в місті Суми. Внаслідок влучання БпЛА поранено семеро мирних мешканців, серед яких дитина. Пошкоджень зазнав десятиповерховий житловий будинок", - йдеться у повідомленні.

Наразі на місці події працюють усі екстрені служби, а постраждалим надається допомога. Крім того, у дворі будинку розгорнуто штаб ліквідації наслідків атаки, куди громадяни можуть звернутися за допомогою.

 

 

Дронова така РФ по Сумам та іншим регіонам України

Зазначимо, що після влучання БпЛА по багатоповерхівці у Сумах, у місцевій владі та Сумській обласній військовій адміністрації різнилися дані щодо наслідків атаки. Зокрема, в ОВА стверджували, що одна людина загинула, водночас Сумська міська рада спростовувала цю інформацію. Як можна побачити, у дописі поліції інформації про загиблу людину без не було, і це може казати про те, що через атаку є лише постраждалі.

Також ми писали, що внаслідок ворожої атаки дронами сигнал повітряної тривоги було оголошено у Києві та більшості областей України.

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