В Нацполиции показали фото последствий удара РФ по Сумам: количество пострадавших возросло

Дронова такая РФ по Сумам и другим регионам Украины

Отметим, что после попадания БпЛА по многоэтажке в Сумах, в местной власти и Сумской областной военной администрации разнились данные о последствиях атаки. В частности, в ОВА утверждали, что один человек погиб, в то же время Сумской городской совет опровергал эту информацию. Как можно увидеть, в заметке полиции информации о погибшем человеке не было, и это может говорить о том, что из-за атаки есть только пострадавшие.

Также мы писали, что в результате вражеской атаки дронами сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киеве и большинстве областей Украины.

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