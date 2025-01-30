RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

В Нацполиции показали фото последствий удара РФ по Сумам: количество пострадавших возросло

Фото: частично поврежденный дом в Сумах в результате удара РФ (t.me/UA_National_Police/34551)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 30 января РФ атаковала город Сумы. В результате попадания дрона по жилому дому пострадали люди, причем количество раненых возросло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Национальной полиции Украины.

"Сегодня ночью вражеский беспилотник атаковал жилую многоэтажку в городе Сумы. В результате попадания БпЛА ранены семь мирных жителей, среди которых ребенок. Повреждения получил десятиэтажный жилой дом", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают все экстренные службы, а пострадавшим оказывается помощь. Кроме того, во дворе дома развернут штаб ликвидации последствий атаки, куда граждане могут обратиться за помощью.

 

 

Дронова такая РФ по Сумам и другим регионам Украины

Отметим, что после попадания БпЛА по многоэтажке в Сумах, в местной власти и Сумской областной военной администрации разнились данные о последствиях атаки. В частности, в ОВА утверждали, что один человек погиб, в то же время Сумской городской совет опровергал эту информацию. Как можно увидеть, в заметке полиции информации о погибшем человеке не было, и это может говорить о том, что из-за атаки есть только пострадавшие.

Также мы писали, что в результате вражеской атаки дронами сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киеве и большинстве областей Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине