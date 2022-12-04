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В Нацполіції назвали кількість українців, що загинули від обстрілів РФ

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Україна, Неділя 04 грудня 2022 12:48
В Нацполіції назвали кількість українців, що загинули від обстрілів РФ Фото: від обстрілів окупантів в Україні загинули вже 9400 українців (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Від обстрілів окупантів в Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ загинули вже понад 9 400 мирних жителів. Серед загиблих - 461 дитина, ще 6 800 поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника міністра внутрішніх справ Євгена Єніна в ефірі телемарафону.

"За даними Національної поліції, загинуло понад 9 400 мирних жителів і ще близько 6 800 травмовані. Серед них, на жаль, є й діти: від початку вторгнення рф в Україну загинула 461 дитина", - повідомив він.

Єнін додав, що ворог продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі. Наразі відсутнє енергопостачання у 507 населених пунктах у восьми регіонах.

Найбільше страждають:

  • Харківська область, де знеструмлено 112 населених пунктів;
  • Донецька та Херсонська - понад 90;
  • Миколаївська - 82;
  • Запорізька область - 76;
  • Луганська - 43.

Як повідомлялося, за останню добу ЗСУ знищили ще 550 окупантів і збили ворожий літак. З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже понад 91 тисячу військових.

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