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В Нацполиции назвали количество украинцев, погибших от обстрелов РФ

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Украина, Воскресенье 04 декабря 2022 12:48
В Нацполиции назвали количество украинцев, погибших от обстрелов РФ Фото: от обстрелов оккупантов в Украине погибли уже 9400 украинцев (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

От обстрелов оккупантов в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ погибли уже более 9 400 мирных жителей. Среди погибших - 461 ребенок, еще 6800 ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя министра внутренних дел Евгения Енина в эфире телемарафона.

"По данным Национальной полиции, погибли более 9 400 мирных жителей и еще около 6 800 травмированы. Среди них, к сожалению, есть и дети: с начала вторжения России в Украину погиб 461 ребенок", - сообщил он.

Енин добавил, что враг продолжает наносить удары по критической инфраструктуре. Отсутствует энергоснабжение в 507 населенных пунктах в восьми регионах.

Больше всего страдают:

  • Харьковская область, где обесточены 112 населенных пунктов;
  • Донецкая и Херсонская - более 90;
  • Николаевская - 82;
  • Запорожская область - 76;
  • Луганская - 43.

Как сообщалось, за последние сутки ВСУ уничтожили еще 550 оккупантов и сбили вражеский самолет. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла уже более 91 тысячи военных.

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