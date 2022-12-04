ЗСУ знищили вже 91 тисячу окупантів: оновлені втрати ворога
Фото: ЗСУ ліквідували ще 550 окупантів за добу (facebook com MinistryofDefence UA)
Українські захисники за останню добу знищили ще 550 окупантів та збили ворожий літак. З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже понад 91 тисячу військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 4 грудня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 91150 (+550) осіб ліквідовано,
- танків - 2922 (+5) од,
- бойових броньованих машин - 5892 (+6) од,
- артилерійських систем - 1908 (+2) од,
- РСЗВ - 395 (+0) од,
- засоби ППО - 210 (+0) од,
- літаків - 281 (+1) од,
- гелікоптерів - 263 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1573 (+1),
- крилаті ракети - 531 (+0),
- кораблі/катери - 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4479 (+7) од,
- спеціальна техніка - 163 (+0).
Нагадаємо, українські військові протягом минулої доби відбили 17 атак росіян на сході нашої країни.
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