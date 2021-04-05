Нацполиция заявила, что фиксирует все нарушения бизнеса во время усиленного локдауна

"Отдельного внимания заслуживают некоторые предприниматели, которые не реагируют на запрет работать в период локдауна. Если думаете, что хитрые, то вы ошибаетесь. Все ваши нарушения полиция фиксирует. Спасибо неравнодушным гражданам, которые сообщают нам о работе учреждений досуга, питания, торговли", - сообщил Клименко.

Он подчеркнул, что за прошедшую неделю полицейские составили 1881 админпротокол за нарушение правил карантина людей (всего с начала карантина - 85 982 админпротокола).

Также было вынесено 11 044 админпостановления за неношение масок или респираторов (всего - 200 073 админпостановления).

Правоохранители проверили 72 387 субъектов хозяйствования.

"Выявлено 1095 нарушений, приостановлена ​​работа 136 учреждений (из них 72 - учреждения досуга, 64 - питания)", - отметил Клименко.