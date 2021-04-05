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Нацполіція заявила, що фіксує усі порушення бізнесу під час посиленого локдауну

Автор: Юлія Струк

Глава Нацполіції Ігор Клименко заявив, що НПУ фіксує усі порушення підприємців під час посиленого локдауну. Щодня більше 1200 рейдових груп перевіряють дотримання карантину.

Про це він написав у своєму Facebook.

"Окремої уваги заслуговують деякі підприємці, які не реагують на заборону працювати в період локдауну. Якщо думаєте, що найхитріші, то ви помиляєтесь. Всі ваші порушення поліція фіксує. Дякую небайдужим громадянам, які повідомляють нас про роботу закладів дозвілля, харчування, торгівлі", - повідомив Клименко.

Він підкреслив, що за минулий тиждень поліцейські склали 1881 адмінпротокол за порушення правил щодо карантину людей (всього з початку карантину - 85 982 адмінпротоколи).

Також було винесено 11 044 адмінпостанови за неносіння масок чи респіраторів (всього - 200 073 адмінпостанови).

Правоохоронці перевірили 72 387 суб’єктів господарювання.

"Виявлено 1095 порушень, припинено роботу 136 закладів (з них 72 - заклади дозвілля, 64 - харчування)", - зазначив Клименко.

Нагадаємо, через посилення локдауну в Києві на вулиці міста вийшли посилені патрулі поліції і Національної гвардії. Вони перевіряють наявність спеціальних перепусток на транспорт, а також патрулюють парки і громадські місця.

Як писало РБК-Україна, в Києві правоохоронці перевірили 490 закладів господарської діяльності. Вони виявили 173 порушення карантинних обмежень "червоної" зони.

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