Нацполіція заявила, що фіксує усі порушення бізнесу під час посиленого локдауну

Глава Нацполіції Ігор Клименко заявив, що НПУ фіксує усі порушення підприємців під час посиленого локдауну. Щодня більше 1200 рейдових груп перевіряють дотримання карантину.
"Окремої уваги заслуговують деякі підприємці, які не реагують на заборону працювати в період локдауну. Якщо думаєте, що найхитріші, то ви помиляєтесь. Всі ваші порушення поліція фіксує. Дякую небайдужим громадянам, які повідомляють нас про роботу закладів дозвілля, харчування, торгівлі", - повідомив Клименко.
Він підкреслив, що за минулий тиждень поліцейські склали 1881 адмінпротокол за порушення правил щодо карантину людей (всього з початку карантину - 85 982 адмінпротоколи).
Також було винесено 11 044 адмінпостанови за неносіння масок чи респіраторів (всього - 200 073 адмінпостанови).
Правоохоронці перевірили 72 387 суб’єктів господарювання.
"Виявлено 1095 порушень, припинено роботу 136 закладів (з них 72 - заклади дозвілля, 64 - харчування)", - зазначив Клименко.
Нагадаємо, через посилення локдауну в Києві на вулиці міста вийшли посилені патрулі поліції і Національної гвардії. Вони перевіряють наявність спеціальних перепусток на транспорт, а також патрулюють парки і громадські місця.
Як писало РБК-Україна, в Києві правоохоронці перевірили 490 закладів господарської діяльності. Вони виявили 173 порушення карантинних обмежень "червоної" зони.