Нацполіція затримала двох підозрюваних у вбивстві 21-річного українця у Відні

Вбивство 21-річного українця у Відні

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що у Відні знайшли згоріле авто з тілом молодого чоловіка на задньому сидінні.

За даними поліції, особу жертви встановлено - це 21-річний громадянин України.

Австрійські ЗМІ повідомили, що напередодні трагедії про його зникнення заявив близький друг сім'ї, який проживає за кордоном. Незабаром родичі отримали підтвердження смерті молодого чоловіка.

Розтин показав наявність травм від тупих предметів, але причиною смерті, ймовірно, стала задуха або тепловий удар.

Авто було навмисно підпалено: на ньому виявлено сліди каталізатора, що свідчить про навмисний підпал.

Можливо, потерпілого вже побили та посадили в машину, щоб приховати сліди злочину.

Вчора, 2 грудня, ЗМІ повідомили, що у справі про вбивство 21-річного громадянина України у Відні були затримані двоє українців. Австрійська прокуратура вважає, що злочин був скоєний з метою особистої наживи.

Представник управління кримінальної поліції Відня Герхард Вінклер на пресконференції повідомив, що в Україні у справі про вбивство затримали двох підозрюваних віком 19 і 45 років.

Він додав, що під час затримання двох підозрюваних українськими правоохоронними органами було також вилучено "значну суму грошей у доларах".