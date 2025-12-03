Нацполиция задержала двух подозреваемых в убийстве 21-летнего украинца в Вене

Убийство 21-летнего украинца в Вене

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что в Вене нашли сгоревшее авто с телом молодого человека на заднем сиденье.

По данным полиции, личность жертвы установлена - это 21-летний гражданин Украины.

Австрийские СМИ сообщили, что накануне трагедии о его исчезновении заявил близкий друг семьи, который проживает за границей. Вскоре родственники получили подтверждение смерти молодого человека.

Вскрытие показало наличие травм от тупых предметов, но причиной смерти, вероятно, стало удушье или тепловой удар.

Авто было намеренно подожжено: на нем обнаружены следы катализатора, что свидетельствует об умышленном поджоге.

Возможно, потерпевшего уже избили и посадили в машину, чтобы скрыть следы преступления.

Вчера, 2 декабря, СМИ сообщили, что по делу об убийстве 21-летнего гражданина Украины в Вене были задержаны двое украинцев. Австрийская прокуратура считает, что преступление было совершено с целью личной наживы.

Представитель управления криминальной полиции Вены Герхард Винклер на пресс-конференции сообщил, что в Украине по делу об убийстве задержали двух подозреваемых в возрасте 19 и 45 лет.

Он добавил, что во время задержания двух подозреваемых украинскими правоохранительными органами была также изъята "значительная сумма денег в долларах".