Нацполіція запустила мобільний застосунок для пошуку зниклих дітей

Нацполіція запустила мобільний застосунок "Reunite Ukraine" для пошуку зниклих дітей. Це допоможе тим хто втратив зв'язок через війну або були незаконно депортовані на територію РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Нацполіції.
"З початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну до органів поліції надійшло понад 11 тисяч звернень щодо зникнення дітей. Наразі поліція розшукує 381 дитину" -, повідомив заступник голови Нацполіції Олексадр Фацевич.
Також він зазначив, що за інформацією Національного інформаційного бюро, депортовано понад 19,5 тисяч українських дітей.
Як працює застосунок:
1. Завантажте додаток "Reunite Ukraine" в App Store або Google Play.
2. Створіть профіль, додайте інформацію та фотографії про себе та свою родину, зокрема тієї особи, яка розшукується. Чим більше інформації завантажується, тим ефективнішим є пошук.
3. Технологія штучного інтелекту додатка порівняє ваші дані із даними членів вашої родини, коли вони також створять профілі.
4. У разі збігу інформації між двома профілями працівники поліції здійснюють їхню перевірку.
5. Особи, дані яких збігаються в додатку та перевірені поліцією, отримують сповіщення та дають згоду на обмін повідомленнями.
6. Після чого можна швидко зв'язатися зі своїми близькими.
Крім членів сімей у додатку можуть зареєструватися небайдужі люди та передати відому їм інформацію про українських дітей, які перебувають у Росії чи на окупованих територіях і відвідують там школи, дитсадки тощо.
Раніше ми писали про те, що у Слов'янську ухвалили рішення позбавити обов’язків опікунів, які відмовляться від евакуації дітей.
Також нагадаємо, що РФ вкрала майже 4400 дітей-сиріт з України.
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