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Нацполиция запустила мобильное приложение для поиска пропавших детей

Фото: Нацполиция запустила мобильное приложение для поиска пропавших детей (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Нацполиция запустила мобильное приложение "Reunite Ukraine" для поиска пропавших детей. Это поможет тем, кто потерял связь из-за войны или были незаконно депортированы на территорию РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Нацполиции.

"С начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину в органы полиции поступило более 11 тысяч обращений по поводу исчезновения детей. Сейчас полиция разыскивает 381 ребенка", - сообщил заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич.

Также он отметил, что по информации Национального информационного бюро, депортировано более 19,5 тысячи украинских детей.

Как работает приложение:

1. Загрузите приложение Reunite Ukraine в App Store или Google Play.

2. Создайте профиль, добавьте информацию и фотографии о себе и своей семье, включая разыскиваемого лица. Чем больше информации загружается, тем эффективнее поиск.

3. Технология искусственного интеллекта приложения сравнит ваши данные с данными членов вашей семьи, когда они также создадут профили.

4. При совпадении информации между двумя профилями сотрудники полиции проведут их проверку.

5. Лица, данные которых совпадают в приложении и проверены полицией, получают уведомления и дают согласие на обмен сообщениями.

6. После чего можно быстро связаться со своими близкими.

Кроме членов семей в приложении могут зарегистрироваться неравнодушные люди и передать известную им информацию об украинских детях, которые находятся в России или на оккупированных территориях и посещают там школы, детсады і прочее.

Ранее мы писали о том, что в Славянске приняли решение лишить обязанностей опекунов, которые откажутся от эвакуации детей.

Также напомним, что РФ украла около 4400 детей-сирот из Украины.

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