Нацполиция задержала группировку, занимавшуюся подделкой госдокументов
Злоумышленники подделывали документы государственного образца
Группировку, занимавшуюся подделкой документов государственного образца, задержали сотрудники Национальной полиции. Как сообщил начальник департамента уголовного розыска Сергей Тихонов, расследование дела полиция начала в феврале 2018 года, передает Нацполиция.
По словам Тихонова, злоумышленники размещали объявления в сети Интернет с контактными номерами телефонов, предлагая свои услуги.
Каждый участник преступной группы занимался четко определенным делом - один принимал звонки от потенциальных клиентов. После получения на банковскую карточку задатка, клиенты передавали через мессенджеры свои данные для документов.
Эта информация передавалась другим участникам группы, которые с помощью специальных станков изготавливали поддельные документы со специальными голографическими элементами защиты. Другие участники отправляли почтой "клиентский заказ".
Известно, что станки для изготовления документов были привезены с одного из госучреждений Луганской области.
Преступники постоянно меняли свои номера телефонов и контактные данные, иногда даже использовали женские имена.
Полиция установила свыше тысячи заказов на сумму более чем 8 миллионов гривен, но правоохранители имеют основания считать, что заказов было значительно больше, расследование продолжается.
По данным правоохранителей, эти документы использовались другими преступными группировками, а также для продажи товаров и легализации похищенного автотранспорта.
Всем пятерым участникам преступной группировки сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 28 и ч. 3 ст. 199 Уголовного кодекса Украины.