Подполковника ВСУ задержали во время получения взятки

Начальник цикловой комиссии получил неправомерную выгоду на сумму 2600 гривен

Военная прокуратура задержала подполковника ВСУ - начальника цикловой комиссии во время получения неправомерной выгоды на сумму 2600 гривен. Об этом говорится в сообщении на сайте военной прокуратуры.

Как отмечается, задержанный требовал и получил от женщины взятку на сумму 2600 гривен. Таким образом, он обещал оказать влияние на должностных лиц комиссии своей воинской части, которая является учреждением по подготовке водителей, для беспрепятственной выдачи свидетельства о ее окончании.

Кроме этого, он обещал в дальнейшем "помочь" повлиять на должностных лиц Черниговского межрайонного регистрационного-экзаменационного отдела при сдаче экзаменов и выдачи удостоверения водителя категории "В".

Сообщается, офицера-взяточника задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Неправомерную выгоду в ходе личного обыска обнаружили и изъяли.

Фото: задержание

Напомним, ранее сообщалось, что в Кировоградской области СБУ разоблачила на взятке майора полиции. Установлено, что майор требовал от местного жителя 25 тыс. гривен за не привлечение его к уголовной ответственности.